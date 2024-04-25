Раскрыт простой способ повысить умственные способности

Повысить умственные способности может яркий свет, выяснили бельгийские ученые. Кроме этого, высокий уровень освещенности помогает людям чувствовать себя более бодрыми.

Стимулирование когнитивных способностей с помощью света объясняется наличием в организме человека светочувствительных клеток сетчатки, называемых ipRCG. Эти клетки проецируются на несколько областей мозга, в том числе гипоталамус, который связан с регуляцией циркадных ритмов, сна и внимания.

Исследователи использовали метод функциональной магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, чтобы оценить влияние различных уровней света на активность гипоталамуса в нескольких группах испытуемых.

Оказалось, что в ходе интеллектуального тестирования более высокий уровень света вызывал увеличение активности задней части гипоталамуса. Кроме того, лучшая освещенность улучшала выполнение задач, то есть положительно влияла на когнитивные функции.