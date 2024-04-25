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Раскрыт простой способ повысить умственные способности

Источник:
eLife
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Повысить умственные способности может яркий свет, выяснили бельгийские ученые. Кроме этого, высокий уровень освещенности помогает людям чувствовать себя более бодрыми.

Стимулирование когнитивных способностей с помощью света объясняется наличием в организме человека светочувствительных клеток сетчатки, называемых ipRCG. Эти клетки проецируются на несколько областей мозга, в том числе гипоталамус, который связан с регуляцией циркадных ритмов, сна и внимания.

Исследователи использовали метод функциональной магнитно-резонансной томографии высокого разрешения, чтобы оценить влияние различных уровней света на активность гипоталамуса в нескольких группах испытуемых.

Оказалось, что в ходе интеллектуального тестирования более высокий уровень света вызывал увеличение активности задней части гипоталамуса. Кроме того, лучшая освещенность улучшала выполнение задач, то есть положительно влияла на когнитивные функции.

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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

corrector

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mosquito__2010

США с Британией ещё по инерции на вроде титаника весь мир за баранов держать пытаются.