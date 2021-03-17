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Новосибирская учительница попала под дело из-за эротического видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о разврате в отношении учительницы, которая якобы отправила школьнику эротическое видео, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. Сама учительница говорила, что парень взломал ее соцсети.

По данным следствия, в феврале 2021 года учительница иностранных языков и психолог направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела. Сама учительница сообщала СМИ, что школьник взломал ее соцсети и опубликовал видео, которое предназначалось совсем другому человеку. На видео женщина под музыку медленно раздевалась. После этого случая она уволилась и уехала из региона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает принудительные и обязательные работы, лишение свободы на срок до трех лет.


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