НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Шорцы из отдаленных поселков в Кузбассе привились от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Пресс-служба правительства Кузбасса

Шорцы, коренной малочисленный народ, проживающий в труднодоступных поселках на юге Кузбасса, привились от коронавируса, к ним вылетали вертолетные бригады, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Вакцину получили 250 жителей труднодоступных населенных пунктах Горной Шории, всего в Таштагольском районе привиты 2 тысяч человек.

«Вакцинация населения отдаленных таежных и горных территорий особенно важна. Местные жители имеют слабый иммунитет к современным инфекциям. Они редко бывают на «большой» земле, их организм плохо адаптирован к борьбе с различными вирусами. Прививка — единственный и самый надежный способ защитить коренных шорцев от коронавируса», — подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Выездные авиабригады уже побывали в поселках Усть-Анзас, Шор-Тайга и Эльбеза. В поселки, с которыми есть автомобильное или снегоходное сообщение, для проведения вакцинации выезжает мобильный ФАП. Параллельно бригада врачей провела приемы жителей в поселках Кондома, Калары, Базанча.

Шорцы — тюркоязычный народ, в России насчитывается порядка 17 тысяч его представителей, больше половины из них проживают в Кузбассе, преимущественно в отдаленных территориях Таштагольского района. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие.

Тема: Коронакризис
Омский Роспотребнадзор оценил вероятность третьей волны COVID
Евросоюз одобрит российскую вакцину «Спутник V»
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
«Коронавирусные» ограничения снимут с омских магазинов и игровых
смотреть все
Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Американская разведка обвинила Путина в очернении Байдена
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Счетная палата предупредила о риске скачка цен на бензин
Новосибирский авиазавод построит второй образец «Охотника»
Подробности
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате
Сибирь 17.03.2021 13:06
Иркутянин сжег авто бывшей начальницы. ВИДЕО
Сибирь 17.03.2021 12:18
S7 Airlines откроет прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик
Сибирь 17.03.2021 12:00
Шорцы из отдаленных поселков в Кузбассе привились от коронавируса
Сибирь 17.03.2021 11:59
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12605
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4635
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3373
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
3178
Обсуждение (0)
Картина дня
Американская разведка обвинила Путина в очернении Байдена
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Счетная палата предупредила о риске скачка цен на бензин
Новосибирский авиазавод построит второй образец «Охотника»
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

лачинов

Назначили стрелочниками бабенок. Ведь всем понятно, что иного решения не существует. Не потянут муниципалитеты...

Alvarius7

Бред блин) Скоро ждем новость - путлер поднял ногу, мир в экстазе)

Saw77

вечерние мудозвоны на ходу лижут
Sibnet.Ru