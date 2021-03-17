Шорцы из отдаленных поселков в Кузбассе привились от коронавируса

Шорцы, коренной малочисленный народ, проживающий в труднодоступных поселках на юге Кузбасса, привились от коронавируса, к ним вылетали вертолетные бригады, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Вакцину получили 250 жителей труднодоступных населенных пунктах Горной Шории, всего в Таштагольском районе привиты 2 тысяч человек.

«Вакцинация населения отдаленных таежных и горных территорий особенно важна. Местные жители имеют слабый иммунитет к современным инфекциям. Они редко бывают на «большой» земле, их организм плохо адаптирован к борьбе с различными вирусами. Прививка — единственный и самый надежный способ защитить коренных шорцев от коронавируса», — подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Выездные авиабригады уже побывали в поселках Усть-Анзас, Шор-Тайга и Эльбеза. В поселки, с которыми есть автомобильное или снегоходное сообщение, для проведения вакцинации выезжает мобильный ФАП. Параллельно бригада врачей провела приемы жителей в поселках Кондома, Калары, Базанча.

Шорцы — тюркоязычный народ, в России насчитывается порядка 17 тысяч его представителей, больше половины из них проживают в Кузбассе, преимущественно в отдаленных территориях Таштагольского района. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие.