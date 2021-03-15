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Томская область стала лидером по качеству образования в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томская область стала лучшей в Сибири по качеству образования, а в целом по России она заняла 21 место, сообщается в рейтинге Рособрнадзора.

Рейтинг составлен на основе результатов обучения школьников, практикоориентированности (использование лабораторий, компьютеров), качества управления системой школьного образования.

Верхние строчки в общем рейтинге качества образования заняли Санкт-Петербург и Москва. Выше других из регионов Сибири поднялась Томская область. В общем рейтинге она на 21 месте. За ней — Алтайский край.

В пятерку лучших в Сибири вошли Новосибирская область (31 место), Красноярский край (41) и Хакасия (42).

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west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

WSG0600-164-164

Садомазохисты? Нато в сторонке нервно перекурит до последнего нациста.

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...
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