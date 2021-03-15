Томская область стала лидером по качеству образования в Сибири

Томская область стала лучшей в Сибири по качеству образования, а в целом по России она заняла 21 место, сообщается в рейтинге Рособрнадзора.

Рейтинг составлен на основе результатов обучения школьников, практикоориентированности (использование лабораторий, компьютеров), качества управления системой школьного образования.

Верхние строчки в общем рейтинге качества образования заняли Санкт-Петербург и Москва. Выше других из регионов Сибири поднялась Томская область. В общем рейтинге она на 21 месте. За ней — Алтайский край.

В пятерку лучших в Сибири вошли Новосибирская область (31 место), Красноярский край (41) и Хакасия (42).