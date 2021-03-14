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Пенсионеры погибли в горящем доме в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Два пенсионера погибли в горящем доме в Забайкалье. Их тела обнаружили внутри помещений спасатели, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В субботу в 6.39 по местному времени (0.39 мск) в пожарную охрану позвонили жители села Николаевского и сказали, что горит соседний дом. На вызов выехали семь специалистов.

Через несколько минут они были на месте, но огонь уже полностью охватил дом. Односельчане сообщили, что там живет чета пенсионеров. Первое тело спасатели нашли через несколько минут. Это была хозяйка дома 1937 года рождения.

В 7.07 по местному времени (1.07 мск) пожар ликвидировали, но продолжали поиски второго жильца дома – мужчину 1936 года рождения. Его тело удалось найти только через час под завалами из сгоревших конструкций.

Предварительная версия возникновения пожара— неисправность отопительной печи. Точная причина станет известна по итогам работы дознавателей Госпожнадзора.

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