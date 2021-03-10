Спортсмен решился на рекорд по погружению в Байкал

Российский фридайвер решил установить рекорд Гиннеса по погружению в Байкал. Нырнуть ему придется в холодное озеро в середине марта, сообщил на своей странице в Instagram губернатор иркутской области Игорь Кобзев.

«Событие намечено на 16 марта. Известный российский фридайвер намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал. Алексей Молчанов собирается нырнуть на глубину 80 метров. Для информации – температура воды там около плюс 3 градусов», — написал Кобзев.

В воскресенье в области официально открыли год Байкала. А в понедельник, 8 марта, на льду озера в поселке Большое Голоустное прошел хоккейный матч с участием звезд мирового уровня.

В этой местности находится известный «пузырьковый» лед. Метан, поднимающийся со дна озера «вмерзает» в лед пузырьками, создавая причудливый рисунок.