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Спортсмен решился на рекорд по погружению в Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Российский фридайвер решил установить рекорд Гиннеса по погружению в Байкал. Нырнуть ему придется в холодное озеро в середине марта, сообщил на своей странице в Instagram губернатор иркутской области Игорь Кобзев.

«Событие намечено на 16 марта. Известный российский фридайвер намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал. Алексей Молчанов собирается нырнуть на глубину 80 метров. Для информации – температура воды там около плюс 3 градусов», — написал Кобзев.

В воскресенье в области официально открыли год Байкала. А в понедельник, 8 марта, на льду озера в поселке Большое Голоустное прошел хоккейный матч с участием звезд мирового уровня. 

В этой местности находится известный «пузырьковый» лед. Метан, поднимающийся со дна озера «вмерзает» в лед пузырьками, создавая причудливый рисунок.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

Uynachalnica

Налогами пытались эти дата центры обкладывать, или они в офшорах все?
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