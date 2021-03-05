Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске. ВИДЕО

Трамвай в Иркутске протаранил по дороге в депо девять автомобилей. Водитель пытался избежать аварии, но не смог, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение о крупной аварии в районе железнодорожного вокзала в Иркутске. Возмущенные очевидцы сообщили, что транспортное средство на полной скорости протаранило несколько автомобилей.

Прибывшими на место ДТП инспекторами ГИБДД установили, что вагоновожатый, работая на линии, заметил техническую неисправность трамвая. Он немедленно высадил пассажиров и направился в депо, чтобы отдать транспортное средство для ремонта.

Но по дороге трамвай перестал «слушаться» водителя. На кадрах с камеры видеонаблюдения замено, что транспортное средство врезается в два легковых автомобиля, и едет дальше, «разбрасывая» следующие вдоль трамвайных путей машины. Всего пострадало девять авто.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия.