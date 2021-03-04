НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

NASA испытает электрический самолет X-57 Maxwell

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Фото: Wikipedia

NASA приступит к наземным испытаниям своего первого полностью электрического самолета X-57 Maxwell. Прототип будет использоваться для разработки стандартов сертификации будущих электрических моделей.

В рамках тестирования на систему поддержки батарей X-57 будет подаваться электроэнергия с высоким напряжением. Это станет одним из завершающих этапов разработки системы управления батареями прототипа.

Тестирование начнется на малой мощности с проверки последовательностей запуска и выключения. Кроме этого, разработчики проверят эффективность нового программного обеспечения для управления двигателями.

В ходе испытаний также запустят два электродвигателя самолета, что позволит специалистам проверить их возможности. В финале запланирована проверка контрольно-измерительной системы самолета, работоспособности всех установленных датчиков.

Если наземные испытания завершатся успешно, то NASA перейдет к рулежным испытаниям, а затем X-57 Maxwell впервые поднимется в воздух. Все работы ведутся в калифорнийском летно-исследовательском центре.

Еще по теме
Источник раскрыл характеристики российских «Мистралей»
Прибор для бесконтактного исследования груди создали в Новосибирске
ВКС России получат работающие в стае беспилотники
Автомат Калашникова довели до совершенства
смотреть все
Технологии #Техника
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Подробности
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер
Сибирь 04.03.2021 17:54
Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с
Сибирь 04.03.2021 17:17
Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов
Сибирь 04.03.2021 16:33
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
Сибирь 04.03.2021 16:22
Самое популярное
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4643
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3711
Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении
3260
Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына
2912
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
93
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
33
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
32
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
32
США ввели санкции против России из-за Навального
Sibnet.Ru