NASA испытает электрический самолет X-57 Maxwell

NASA приступит к наземным испытаниям своего первого полностью электрического самолета X-57 Maxwell. Прототип будет использоваться для разработки стандартов сертификации будущих электрических моделей.

В рамках тестирования на систему поддержки батарей X-57 будет подаваться электроэнергия с высоким напряжением. Это станет одним из завершающих этапов разработки системы управления батареями прототипа.

Тестирование начнется на малой мощности с проверки последовательностей запуска и выключения. Кроме этого, разработчики проверят эффективность нового программного обеспечения для управления двигателями.

В ходе испытаний также запустят два электродвигателя самолета, что позволит специалистам проверить их возможности. В финале запланирована проверка контрольно-измерительной системы самолета, работоспособности всех установленных датчиков.

Если наземные испытания завершатся успешно, то NASA перейдет к рулежным испытаниям, а затем X-57 Maxwell впервые поднимется в воздух. Все работы ведутся в калифорнийском летно-исследовательском центре.