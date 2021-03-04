Мужчина в Чите убил и расчленил мужа возлюбленной

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в отношении мужчины, убившего мужа своей любовницы, сообщило ведомство.

По данным следствия, в октябре 2020 года в поселке Атамановка в одном из домов три человека — два мужчины и женщина — устроили застолье. Впоследствии выяснилось, что один из присутствующих был мужем дамы, а второй — любовником. Во время застолья любовник набросился на супруга женщины и убил.

После этого он завернул тело в ковер и вынес в гараж. А сам вернулся и спокойно продолжил застолье вместе с любовницей, на глазах которой произошло убийство. Женщина, в свою очередь, не стала звонить в полицию и рассказывать о преступлении и даже помогла возлюбленному скрыть следы преступления.

Через несколько дней мужчина пришел в гараж, расчленил тело и закопал его. А женщина сказала полицейским, что муж ушел из дома и исчез. Но ее показания не помешали найти убийцу и восстановить все детали происшествия.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его любовнице придется ответить по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений), женщине грозит до двух лет колонии. Дело направили в суд.