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Михаил Мишустин приедет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин приедет в четверг в Новосибирскую область. Премьер намерен познакомиться с работой центра «Вектор» и посетить научные институты, сообщил пресс-служба правительства.

Мишустин находит в рабочей поездке по регионам Сибири. Он уже посетил Алтайский край и Горный Алтай. В планах — визит в Кызыл, а после — в Новосибирскую область.

В четверг в Новосибирске он планирует осмотреть логистический почтовый центр. В пятницу в графике премьера посещение Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Института ядерной физики имени Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета. 

Вместе с главой правительства в регион приедут его заместитель Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко находится в Новосибирской области со среды.

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