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Лехе из деревни установили вышку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/omskiy.kolhoznik

Блогер из Омской области Алексей Дудоладов, известный в Сети как Леха из деревни, сообщил, что в его населенном пункте наконец-то установили вышку для интернета, но пока не ввели в эксплуатацию.

Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области стал известен после того, как в ноябре прошлого года рассказал губернатору региона Александру Буркову что вынужден учиться на березе, так как скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Местные власти пообещали установить в соседней деревне вышку, но процесс затянулся.

«Сегодня, 2 марта, вышку установили – наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала», – написал Дудоладов в Instagram в ночь на среду.

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