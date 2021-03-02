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Морозное начало марта спрогнозировали для Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали морозное начало марта в Бурятии. В ближайшие время ночью температура воздуха по северным районам опустится ниже 35-40 градусов мороза, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В начале недели в республике ожидается погода без существенных осадков. Во вторник ночью столбик термометра в большинстве районов опустится ниже 29, а по северным районам ниже 39 градусов. Днем от минус 7 до минус 11 градусов, а по югу Бурятии от нуля до минус 5.

Морозы сохранятся до конца рабочей недели. Так, в четверг ночью температура в большинстве районов Бурятии опустится до 34 градусов ниже нуля, а по северу — ниже 44 градусов. Днем температура будет держаться на отметка от минус 11 до минус 16. По южным районам будет теплее — до 1 градуса ниже нуля.

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