Автобус врезался в две машины и сбил пешеходов в Новосибирске

Автобус №220 врезался в две машины, а затем сбил двух женщин на дороге, причина аварии неизвестна, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

Автобус №220 в 13.30 напротив дома на улице Станционная, 24/1 врезался в автомобили Skoda и Hyundai, которые остановились перед пешеходным переходом. После этого автобус сбил двух женщин, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Одна из них получила травму правой руки, у другой — подозрение на переломы ребер и многочисленные ушибы. Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД.