Суд снова признал законным бездействие СК по отравлению Навального

Ленинский районный суд Новосибирска во время повторного рассмотрения признал законным отказ СК возбуждать уголовное дело об отравлении блогера Алексея Навального, сообщается на сайте суда.

Гимади направил в СК РФ требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального в августе. Ведомство спустило его в Западно-Сибирское управление СК на транспорте, оно проверку по обращению не провело, и направило его в Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, хотя полиция по уголовно-процессуальному кодексу не может расследовать покушение на убийство.

Ленинский районный суд Новосибирска признал такую деятельность управление СК на транспорте законным. Гимади пожаловался в Новосибирский областной суд, тот отправил материал на новое разбирательство снова в Ленинский районный суд.

«Жалоба Гимади Вячеслава Ильича, действующего в интересах Навального Алексея Анатольевича, о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, оставлена без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.