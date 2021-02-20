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Суд снова признал законным бездействие СК по отравлению Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ленинский районный суд Новосибирска во время повторного рассмотрения признал законным отказ СК возбуждать уголовное дело об отравлении блогера Алексея Навального, сообщается на сайте суда.

Гимади направил в СК РФ требование возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального в августе. Ведомство спустило его в Западно-Сибирское управление СК на транспорте, оно проверку по обращению не провело, и направило его в Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, хотя полиция по уголовно-процессуальному кодексу не может расследовать покушение на убийство.

Ленинский районный суд Новосибирска признал такую деятельность управление СК на транспорте законным. Гимади пожаловался в Новосибирский областной суд, тот отправил материал на новое разбирательство снова в Ленинский районный суд.

«Жалоба Гимади Вячеслава Ильича, действующего в интересах Навального Алексея Анатольевича, о признании незаконным бездействия должностных лиц Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, оставлена без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

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