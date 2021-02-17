Больше половины работ завершили на стройке ЛДС в Новосибирске. ФОТО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил ход строительства новой ледовой арены, которую возводят к Молодежному чемпионату мира по хоккею – 2023. Готовность объекта сейчас составляет 52%, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сделано все, чтобы скорректировать отставания, которые накоплены в прошлом пандемийном году и вырваться вперед по тем видам работ, которые можно делать уже сейчас. По финансированию никаких сомнений нет: средства в федеральном и областном бюджетах предусмотрены … за счет перераспределения областных средств закрываем сроки по финансированию всего комплекса объектов, которые необходимо завершить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023», – сказал Травников.

Сейчас на стройплощадке начался монтаж огромных металлических ферм перекрытия. Монтаж металлоконструкций завершат в июле, их суммарный вес составит 3 тысячи тонн.

В планах на 2021 год – закрыть тепловой контур здания и подключить арену к сетям теплоснабжения. Это позволит следующей зимой смонтировать внутренние инженерные системы, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам.

Арену строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской». Строительство ЛДС обойдется более чем в 9 миллиардов рублей. Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта.