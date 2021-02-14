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Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов

Источник:
ТАСС
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Легендарный тяжелоатлет Юрий Власов, установивший 31 мировой рекорд, и кумир Арнольда Шварценеггера скончался на 86-м году жизни.

«Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье. Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной», — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

На счету у Юри Власова 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР. Он завоевал золото Олимпиады-1960, серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

Позднее олимпийский чемпион переквалифицировался и стал писателем. Начав с рассказов и очерков, Власов опубликовал более 25 произведений.

В 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене Власов встретился с худощавым австрийским юношей Арнольдом Шварценеггером. Он пожелал ему удачи. По признанию Шварценеггера, именно с того момента Власов стал его кумиром.

В 1988 году уже известный актер Шварценеггер приехал в Москву для съемок в боевике «Красная жара». Он встретился с Власовым в спортивном зале «Атлетика» в Москве.

На прощание Шварценеггер оставил свой снимок с подписью: «Юрию Власову, моему идолу, с наилучшими пожеланиями».

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