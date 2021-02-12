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Котельная со складом ГСМ загорелась в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Котельная с пристроенным к ней складом ГСМ загорелась в Красноярске в пятницу, очевидцы сообщают о том, что перед этим произошел взрыв.

Пожар произошел в 15.40 по местному времени. Произошло частичное обрушение здания.

«По предварительным данным, есть пострадавший, он с ожогами  ук доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Очевидцы опубликовали видео с места событий. Из здания валит густой дым. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали звуки взрыва. 

По данным МЧС, площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В 16.35 по местному времени пожар локализовали.


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ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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