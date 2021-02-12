Котельная со складом ГСМ загорелась в Красноярске. ВИДЕО

Котельная с пристроенным к ней складом ГСМ загорелась в Красноярске в пятницу, очевидцы сообщают о том, что перед этим произошел взрыв.

Пожар произошел в 15.40 по местному времени. Произошло частичное обрушение здания.

«По предварительным данным, есть пострадавший, он с ожогами ук доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Очевидцы опубликовали видео с места событий. Из здания валит густой дым. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали звуки взрыва.

По данным МЧС, площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В 16.35 по местному времени пожар локализовали.