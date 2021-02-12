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Навального за решеткой завалили котиками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жена Алексея Навального Юлия опубликовала в своем Instagram письмо мужа из заключения, в котором оппозиционер жалуется, что ему присылают слишком много фотографий котов.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — написал политик, уточнив при этом, что уже стал владельцем обширной коллекции фотографий котов.

Навальная призвала сторонников Навального перестать присылать ему фотографии котиков. Вместо этого она посоветовала выбрать любых других животных, сопроводив при этом свою просьбу шутливым смайликом.

Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. Оппозиционера обвинили в нарушении обязательств условного освобождения по делу «Ив Роше», назначив ему два года и восемь месяцев колонии.

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Топ комментариев

Каралька молока

P.S. "Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, она улетела из московского аэропорта...

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

Правильное решение. Теперь бы ещё за реабиталицаию царизма тему поднять, а то у некоторых явно ностальгия...

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...
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