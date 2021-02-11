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Власти допустили МЧМ-2023 в Новосибирске без станции «Спортивной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Анатолий Локоть в Facebook

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году может пройти и без станции метро «Спортивная», так как на нее не выделили федеральные средства, сообщил глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт.

Станцию метро «Спортивная» начали строить в Новосибирске специально к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В начале года мэрия сообщала, что основные строительные работы завершены, в феврале установят лифты – это первая станция, где они появятся. «Спортивную» планируется открыть в середине 2022 года, сообщал в январе пресс-центр мэрии.

«Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро "Спортивная", при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы не плохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата», — цитирует «Коммерсант» слова Шмидта на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области.

Он отметил, что в создании станции участвуют региональный и городской бюджеты. «Мы рассмотрели ситуацию по привлечению федеральных средств по всем этим объектам. Самая печальная ситуация по благоустройству территории, где ноль федеральных средств и по станции метро "Спортивная", где также ноль средств», — сказал глава минстроя.

 

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