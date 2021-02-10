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Найден виновник появления масляных пятен на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oschtan / CC BY-SA 3.0

Прокуратура Красноярского края нашла виновного в образовании масляных пятен на реке Енисей в районе Красноярска, компанию «Красноярскнефтепродукт» заставят ликвидировать загрязнение.

С 2007 года АО «Красноярскнефтепродукт» извлекал нефтепродукты из линз под земельным участком нефтебазы, что загрязняло Енисей.

Также с нарушениями компания ликвидировала свой филиал — «Площадку нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», это привело к разливу нефтепродуктов из частично демонтированных технологических трубопроводов на почву.

По постановлению прокурора общество привлечено к ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (порча земель). Компания разработала план исследования и рекультивации земель нефтебазы. Назначен аукцион на выполнение комплексных инженерно-экологических исследований участка нефтебазы АО «КНП».

Красноярский природоохранный прокурор также подал иск в Железнодорожный суд Красноярска. Он потребует от компании ликвидировать загрязнение в виде линзы и выплатить ущерб в размере более 500 тысяч рублей.

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