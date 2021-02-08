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Буддисты объяснили, почему наступает восточный год коровы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vello Väärtnõu / CC-BY-SA-3.0

Буддисты 12 февраля будут праздновать наступление Нового года по лунному календарю, они уверяют, что это будет именно год коровы, а не быка, сообщила в соцсетях пресс-секретарь Иволгинского дацана в Бурятии Алла Намсараева.

Она отметила, что 12 февраля начнется год белой железной Коровы. Так как все четные годы — мужские, а все нечетные — женские.

«Как недавно указал Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев: на быке восседает Ангел смерти Эрлик Хаан. Вспомните историю Пандито Хамбо Ламы Этигэлова: почему хозяева, на которых работал маленький мальчик Даши Доржи испугались, когда однажды он приехал домой на быке, держа в одной руке шест с человеческим черепом? Это для всех знающих буддийские каноны изображение именно хозяина смерти Эрлик Хаана», — отметила Намсараева.

Она добавила, что на корове восседает небожительница, покровительница Чрева матери. Поэтому важно называть год правильно.

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