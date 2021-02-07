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Дипломатов из России выслали за участие в незаконных акциях

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия была вынуждена пойти на высылку дипломатов Швеции, Польши и ФРГ за их участие в незаконных акциях в качестве реакции на вмешательство во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, — высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы», — приводит ТАСС слова Захаровой.

В пятницу в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января.

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