Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на очередной шестилетний срок, следует из прямой трансляции мероприятия. Инаугурация длилась около часа.

В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где прошла церемония, избранный президент прибыл на обновленной версии автомобиля Aurus Senat. Машину сопровождали мотоциклы Aurus Merlon.

Глава государства принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале. После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подтвердил вступление Путина в должность президента.

Церемонию вступления в должность Путин завершил речью, в которой поблагодарил народ России за доверие и заверил, что их интересы и безопасность будут для него в его работе превыше всего.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. На инаугурацию также приехали посол Франции Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой, посол Словакии Любомир Регак.

Завершилась торжественна церемония в Благовещенском храме Московского Кремля, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.