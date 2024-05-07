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Путин вступил в должность президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин официально вступил в должность президента России на очередной шестилетний срок, следует из прямой трансляции мероприятия. Инаугурация длилась около часа.

В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где прошла церемония, избранный президент прибыл на обновленной версии автомобиля Aurus Senat. Машину сопровождали мотоциклы Aurus Merlon.

Глава государства принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале. После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подтвердил вступление Путина в должность президента.

Церемонию вступления в должность Путин завершил речью, в которой поблагодарил народ России за доверие и заверил, что их интересы и безопасность будут для него в его работе превыше всего.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. На инаугурацию также приехали посол Франции Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой, посол Словакии Любомир Регак.

Завершилась торжественна церемония в Благовещенском храме Московского Кремля, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?