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Правительство России ушло в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России ушло в отставку, распоряжение о сложении полномочий подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован в официальном телеграм-канале кабмина.

Процедура проведена в соответствии со статьей 11б Конституции России — согласно документу, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность главой государства. Министры при этом продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

На этот раз кабмин будет формироваться по новым правилам, внесенным в Конституцию в 2020 году. Кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и большинства министров теперь утверждает Госдума. Исключение составляют только руководители «силового блока» — их назначение по-прежнему проводит президент.

Формирование нового кабмина начнется с назначения премьер-министра. В течение недели после этого премьер-министр должен предоставить главе государства свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации, в ходе которой глава государства принес присягу, прошла Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?