Правительство России ушло в отставку, распоряжение о сложении полномочий подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован в официальном телеграм-канале кабмина.

Процедура проведена в соответствии со статьей 11б Конституции России — согласно документу, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность главой государства. Министры при этом продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

На этот раз кабмин будет формироваться по новым правилам, внесенным в Конституцию в 2020 году. Кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и большинства министров теперь утверждает Госдума. Исключение составляют только руководители «силового блока» — их назначение по-прежнему проводит президент.

Формирование нового кабмина начнется с назначения премьер-министра. В течение недели после этого премьер-министр должен предоставить главе государства свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации, в ходе которой глава государства принес присягу, прошла Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.