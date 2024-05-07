Патриарх пожелал Путину оставаться во власти до конца жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенском соборе Кремля совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации главы государства. По его словам, служение России на Путина «возложил сам Бог».

«С дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине», — отметил патриарх, вручив Путину старинный образ и букет цветов.

В своей инаугурационной речи президент поблагодарил всех россиян, отдельно выделив жителей новых регионов, а также участников военной операции на Украине. Он заявил о «народосбережении» и поддержке «семейных ценностей».

По данным Центризбиркома, Путин победил на выборах с 87,28% голосов. Это его пятый президентский срок, на должности главы государства он пробудет следующие шесть лет — до 2030 года.