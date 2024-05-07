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Патриарх пожелал Путину оставаться во власти до конца жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенском соборе Кремля совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации главы государства. По его словам, служение России на Путина «возложил сам Бог».

«С дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине», — отметил патриарх, вручив Путину старинный образ и букет цветов.

В своей инаугурационной речи президент поблагодарил всех россиян, отдельно выделив жителей новых регионов, а также участников военной операции на Украине. Он заявил о «народосбережении» и поддержке «семейных ценностей».

По данным Центризбиркома, Путин победил на выборах с 87,28% голосов. Это его пятый президентский срок, на должности главы государства он пробудет следующие шесть лет — до 2030 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?