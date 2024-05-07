Кадыров назвал условия переговоров с Зеленским

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским войскам нужно активизировать наступление на Украине, забирать Одессу и Харьков, а затем инициировать переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать. Потом посадить этого Зеленского и заставить его подписать все бумаги», — сказал чеченский лидер в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, условия мирного договора должны обеспечить полную безопасность России, а также гарантировать права русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины

Заявление Кадырова прозвучало в Кремле, куда он приехал в Кремль на инаугурацию президента России Владимира Путина.