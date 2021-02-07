Машина для откачки выгребных ям провалилась под лед Байкала. ФОТО

Автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину и застрял во льду Байкала в районе Малого моря, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В субботу утром водитель, не взирая на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду. В проливе Малое Море озера Байкал, недалеко от острова Огой, автомобиль для откачки выгребных ям провалился в трещину во льду.

Глубина в месте провала составляет 20 метров. Грузовик может провалится под лед. Водителя привлекут к административной ответственности за выезд на лед.

По данным МЧС, из-за теплой погоды в этом месте во льду образовались промоины и трещины во льду. Поэтому выезжать на лед опасно.