Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии

Председатель правительства Республики Бурятия Петр Мордовской заявил, что в прилегающих в Улан-Удэ контроль за бездомными собаками провален, сообщает правительство региона.

В декабре собаки напали на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальском и растерзали ее. Врачи до сих пор сражаются за ее жизнь, и пострадавшей предстоит еще множество операций. В январе стаи собак дважды нападали на детей. После этих инцидентов жители города потребовали вернуть отстрел собак, а неизвестные дважды поджигали приюты для безнадзорных животных.

«Главам районных администраций, городских округов и сельских поселений необходимо срочно активизировать работу и поставить ее на жесткий контроль. Отмечу, что муниципальный контроль полностью завален в районах. Считаю, что кроме города Улан-Удэ и Заиграевского района, за 2020 год по статьям о недопущении нападения домашних животных на человека и нарушении правил выгула, работа не проводилась на должном уровне», — сказал Мордовский.

Он отметил, что при этом по Хоринскому району за прошлый год обратилось 59 человек после укусов собак, а составлен всего один протокол.

Власти предложили увеличить число мобильных групп для проведения рейдов во всех районах Улан-Удэ. Главам ближайших к городу районов попросили решать вопрос содержания и обращения с домашними животными, которые гуляют без хозяев.

«Мы сейчас в городе "зачистим" все улицы, убираем "кормовую базу", но наша работа пройдет в пустую, если Иволгинский и другие близлежащие районы такую же работу не проведут: собаки из этих районов попросту придут в город», — сказал председатель Комитета городского хозяйства Администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.