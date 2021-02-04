Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии

Председатель правительства Республики Бурятия Петр
Мордовской заявил, что в прилегающих в Улан-Удэ контроль за бездомными собаками
провален, сообщает правительство региона.
В декабре собаки напали на 20-летнюю девушку в поселке
Забайкальском и растерзали ее. Врачи до сих пор сражаются за ее жизнь, и
пострадавшей предстоит еще множество операций. В январе стаи собак дважды
нападали на детей. После этих инцидентов жители города потребовали вернуть
отстрел собак, а неизвестные дважды поджигали приюты для безнадзорных животных.
«Главам районных администраций, городских округов и сельских
поселений необходимо срочно активизировать работу и поставить ее на жесткий
контроль. Отмечу, что муниципальный контроль полностью завален в районах.
Считаю, что кроме города Улан-Удэ и Заиграевского района, за 2020 год по
статьям о недопущении нападения домашних животных на человека и нарушении
правил выгула, работа не проводилась на должном уровне», — сказал Мордовский.
Он отметил, что при этом по Хоринскому району за прошлый год
обратилось 59 человек после укусов собак, а составлен всего один протокол.
Власти предложили увеличить
число мобильных групп для проведения рейдов во всех районах Улан-Удэ. Главам
ближайших к городу районов попросили решать вопрос содержания и обращения с
домашними животными, которые гуляют без хозяев.
«Мы сейчас в городе "зачистим" все улицы, убираем "кормовую
базу", но наша работа пройдет в пустую, если Иволгинский и другие близлежащие
районы такую же работу не проведут: собаки из этих районов попросту придут в
город», — сказал председатель Комитета городского хозяйства Администрации
Улан-Удэ Сергей Гашев.