Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом

Псевдотуберкулез диагностировали у 28 воспитанников Крыловской вспомогательной школы-интерната в Бакчарском районе Томской области, сообщила депутат Госдумы Татьяна Соломатина.
Во вторник 30 человек из вспомогательного интерната попали в
больницу – это больше половины учеников. Предварительно сообщалось, что они
заразились кишечной инфекцией.
«По предварительной информации, у двоих из 30 диагностирован
энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез, то есть инфекционное кишечное
заболевание. Причины заболевания детей пока неизвестны», – написала Соломатина
в соцсетях.
По ее информации, сейчас в больнице находятся 30 детей: одна
девочка со средней степенью тяжести заболевания, все остальные дети болеют в
нетяжелой форме.
«Там работал Росздравнадзор, они взяли все смывы,
посмотрели, откуда привозят продукты, как питаются дети. Точно знаю, что будут
проверяться и поставщики продуктов, потому что псевдотуберкулез, о котором идет
речь, передается грызунами либо птицами. Нужно будет тщательно разбираться, в
чем источник заражения детей», – сообщила депутат.