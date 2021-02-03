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Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Псевдотуберкулез диагностировали у 28 воспитанников Крыловской вспомогательной школы-интерната в Бакчарском районе Томской области, сообщила депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

Во вторник 30 человек из вспомогательного интерната попали в больницу – это больше половины учеников. Предварительно сообщалось, что они заразились кишечной инфекцией.

«По предварительной информации, у двоих из 30 диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез, то есть инфекционное кишечное заболевание. Причины заболевания детей пока неизвестны», – написала Соломатина в соцсетях.

По ее информации, сейчас в больнице находятся 30 детей: одна девочка со средней степенью тяжести заболевания, все остальные дети болеют в нетяжелой форме.

«Там работал Росздравнадзор, они взяли все смывы, посмотрели, откуда привозят продукты, как питаются дети. Точно знаю, что будут проверяться и поставщики продуктов, потому что псевдотуберкулез, о котором идет речь, передается грызунами либо птицами. Нужно будет тщательно разбираться, в чем источник заражения детей», – сообщила депутат.

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