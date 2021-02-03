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Убившая беременную подругу на кладбище Улан-Удэ заслушала приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Суд вынес приговор 54-летней жительнице Улан-Удэ, убившей беременную подругу на кладбище из-за 60 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятии.

Следствием и судом установлено, что обе женщины вместе работали в одном из торговых центров в Улан-Удэ. Между ними сложились приятельские отношения, пользуясь этим 54-летняя Марина Степанова взяла в долг у потерпевшей около 60 тысяч рублей, которые не собиралась возвращать. 1 мая 2015 года утром они встретились на работе, и по просьбе потерпевшей, вместе поехали на Центральное кладбище к могиле ее бывшего мужа.

Степанова, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом. Она знала, что подруга беременна. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Степанова закидала ее тело венками, похитила украшения и деньги жертвы, а затем скрылась.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам. Проверялись многочисленные версии. Следователи опросили десятки граждан, среди которых в итоге один рассказал про существующий денежный долг.

Хотя Степанова стала отрицать его наличие, заявив, что рассчиталась с покойной, однако в ее показаниях были противоречия. Помимо этого, следователь отметила тот факт, что на мобильный телефон потерпевшей, который был обнаружен в ее одежде, много раз звонили все коллеги, за исключением самой Степановой, от которой не поступило ни одного звонка, хотя они дружили.

После оглашения результатов исследования, женщина сделала заявление с признанием и в ходе допроса дала показания об обстоятельствах учиненной пять лет назад расправы. Затем отказалась от них и стала настаивать на своей невиновности. Женщина подала ходатайство о рассмотрении ее дела судом с участием присяжных заседателей. Единогласно женщина признана виновной и не заслуживающей снисхождения.

На основании указанного вердикта приговором суда Степановой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски о взыскании с женщины морального вреда по 1 миллионов рублей в пользу каждого из двух потерпевших.

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