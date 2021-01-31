Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам

Полиция не пустила протестующих новосибирцев на площадь Ленина, где должна была пройти несогласованная акция протеста. Активистам пришлось искать обходные пути по дворам, чтобы собраться вместе.

Жители Новосибирска в воскресенье снова вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку оппозиционера Навального. Но сотрудники полиции и Росгвардии перекрыли им путь. Сначала протестующим пришлось обходить правоохранителей по дворам. Затем колонна разбилась на несколько групп, хаотично передвигающихся по центру.

Участникам митинга долгое время не давали собраться вместе, чтобы начать мероприятие. В итоге большая часть вышедших на улицы собралась на стороне Первомайского сквера.

Когда шествие остановилось, полиция начала задерживать протестующих и сажать в автозаки. При этом бабушки в толпе просили росгвардейцев не задерживать, а выбирать себе невест.

Акции протеста проходят во крупных городах России. Все они не согласованные. Основная причина – поддержка оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали сразу после возвращения в Россию.