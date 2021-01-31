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Полиция уcтроила квест вышедшим на митинг новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полиция не пустила протестующих новосибирцев на площадь Ленина, где должна была пройти несогласованная акция протеста. Активистам пришлось искать обходные пути по дворам, чтобы собраться вместе.

Жители Новосибирска в воскресенье снова вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку оппозиционера Навального. Но сотрудники полиции и Росгвардии перекрыли им путь. Сначала протестующим пришлось обходить правоохранителей по дворам. Затем колонна разбилась на несколько групп, хаотично передвигающихся по центру.

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Участникам митинга долгое время не давали собраться вместе, чтобы начать мероприятие. В итоге большая часть вышедших на улицы собралась на стороне Первомайского сквера.

Когда шествие остановилось, полиция начала  задерживать протестующих и сажать в автозаки. При этом бабушки в толпе просили росгвардейцев не задерживать, а выбирать себе невест.

Акции протеста проходят во крупных городах России. Все они не согласованные. Основная причина – поддержка оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали сразу после возвращения в Россию.

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