Хроника возвращения: за что арестовали Навального?

Алексея Навального сразу после прилета в Россию из Берлина отправили за решетку — в понедельник вечером суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал задержанного в аэропорту Шереметьево оппозиционера на 30 суток. В чем обвиняют Навального, какое наказание ему грозит и почему Запад уже обещает Кремлю новые санкции?

Навального экстренно госпитализировали 20 августа 2020 года в омскую больницу, он почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. После медицинской эвакуации его доставили в берлинский госпиталь «Шарите», где немецкие эксперты нашли в его организме следы боевого яда «Новичок».

Портал Bellingcat в декабре опубликовал расследование предполагаемого отравления Навального, из которого следовало, что к нему причастны российские спецслужбы и высшее руководство страны. Президент Владимир Путин отверг версию об отравлении, а ФСБ назвала расследование провокацией, направленной на дискредитацию службы.

Как Навального задержали

Алексея Навального задержали вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево. Политик прилетел из Берлина рейсом DP-936 авиакомпании «Победа». Первоначально самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где собрались журналисты и сторонники Навального, но в последний момент его закрыли, авиалайнер направили в Шереметьево.

Сразу после приземления DP-936 в Шереметьево взлетно-посадочная полоса Внуково снова заработала и начала принимать рейсы. Baza со ссылкой на свои источники написала, что руководители «Победы» знали о внезапной смене аэропорта заранее, поэтому в баки самолета Навального залили больше топлива, чем это требуется для прямого перелета.

После приземления Навальный сказал журналистам, что «ничего не боится». «Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом. <…> Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться», — цитирует политика «Коммерсантъ».

При попытке пройти паспортный контроль Навального задержали сотрудники полиции и ФСИН. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что официально силовики попросили оппозиционера пройти с ними для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы».

В чем обвиняют Навального

Буквально сразу после задержания Навального ФСИН опубликовала пресс-релиз, в котором объяснялись причины такого решения. Ведомство пояснило, что политика еще в конце декабря 2020 года объявили в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока, соответствующий документ подписал начальник УФСИН по Москве.

«Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда», — говорится в сообщении.

Оппозиционера в 2014 году приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем по делу «Ив Роше». По версии следствия, Навальный вместе с братом Олегом убедил компанию заключить невыгодный контракт.

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Испытательный срок по условному наказанию составлял пять лет. Позднее его продлили на год. По версии ФСИН, Навальный в течение 2020 года многократно нарушал условия испытательного срока — он был обязан дважды в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН, однако не делал этого.

Ведомство приостановило вызовы, пока Навальный официально лечился в Германии, но в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что его выписали из берлинской больницы 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эту информацию силовикам, однако не представил объективных причин неявки в инспекцию.

Порядок замены условного наказания регулируется Уголовно-исполнительным кодексом. В отношении скрывшихся от контроля условно осужденных предусмотрены розыск и обращение в суд о замене наказания, задержание до суда применятся только для злостных нарушителей.

Что грозит Навальному

Для оппозиционера устроили выездное заседание суда прямо в отделении полиции. Необычный формат процесса МВД объяснило тем, что у Навального отсутствует справка об отсутствии коронавируса.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала видео из отдела полиции, на котором политик прокомментировал происходящее. «Просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это просто наивысшей степени беззаконие», — сказал Навальный.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Избирая Навальному меру пресечения, суд арестовал его на 30 суток, все это время он будет находиться в изоляторе «Матросская тишина», об этом сам политик написал в Twitter. Судебное заседание, на котором рассмотрят замену условного срока, пройдет 2 февраля.

Если суд поддержит претензии ФСИН, оппозиционеру назначат реальный срок в 3,6 года по делу «Ив Роше» за вычетом 10 месяцев, которые задержанный провел под домашним арестом. В случае оправдательного решения Навальный сразу же выйдет на свободу, его испытательный срок истек в декабре 2020 года.

Западные страны после ареста Навального осудили действия российских властей. Призывы немедленно освободить оппозиционера прозвучали от госсекретаря США Майка Помпео, советника избранного президента США Джейка Салливана, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Иностранные СМИ отмечают, что арест Навального может стать поводом для новых санкций против Москвы. «Его решение вернуться домой стало прямым вызовом Владимиру Путину и создает дилемму для Кремля. Действия Навального рискуют превратить его в политического мученика и стать причиной новых санкций Запада», — предупреждает BBC.