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Опубликован полный отчет лечения Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/chariteberlin

Берлинская клиника «Шарите» опубликовала полный отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального, он появился в медицинском журнале Lancet.

В отчете указывается, что 20 августа Навальный во время рейса из Томска в Москву внезапно почувствовал себя растерянным и начал сильно потеть. Мужчину вырвало, он потерял сознание. Через два часа его госпитализировали в Омске.

В первые сутки у него наблюдалось коматозное состояние с дыхательной недостаточностью, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские медики провели интубацию и подключили политика к ИВЛ.

22 августа Навального перевезли в Берлин, где медики использовали препараты для контроля симптомов. В частности, оппозиционеру вводили атропин. Специалисты лаборатории вооруженных сил Германии диагностировали у пациента тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы.

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Согласно опубликованным выводам экспертов, в образцах крови Навального выявили фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». На лечение потребовалось 33 дня, однако симптомы неврологических и нейропсихологических нарушений сохранялись три недели после выписки.

По заключению медиков, на благоприятный исход могли повлиять интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов, отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии, использование атропина, хорошее состояние здоровья до отравления.

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