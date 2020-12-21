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Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный позвонил Константину Кудрявцеву — предполагаемому сотруднику ФСБ, который якобы участвовал в операции по отравлению политика. Разговор Навального и возможного сотрудника спецслужбы продлился 45 минут, видео было опубликовано на YouTube.

Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. Для звонка он использовал программу, которую применяют пранкеры — у собеседника высвечивается нужный номер, а голос человека меняется.

Политик потребовал от собеседника объяснить причины «провала операции». В ответ мужчина предположил, что все дело в быстрой посадке самолета в Омске, а также экстренной помощи медиков в аэропорту.

Навальный также спросил у своего собеседника, где могут остаться следы яда. Тот уточнил, что они могли быть на внутренней части трусов. Он также признался, что все вещи Навального несколько раз были обработаны для уничтожения следов.

Оппозиционер почувствовал себя плохо в августе 2020 года во время полета из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили рейс в Омске, Навального госпитализировали. Через два дня политика перевезли в Германию, где эксперты нашли в его организме следы яда «Новичок».

Навальный полагает, что его отравление организовали российские власти. Москва отрицает все обвинения, требуя дополнительных данных от Германии для расследования. По версии Кремля, инцидент может быть провокацией западных спецслужб.

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