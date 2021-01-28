Полиция задержала еще одного депутата горсовета Новосибирска

Полиция задержала вечером в среду независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского, сообщает штаб Навального в Новосибирске.

Причина задержания неизвестна, но, возможно, связана с приглашением на новую несанкционированную акцию. Представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области сообщила Sibnet.ru, что информации на данный момент нет.

По данным штаба Навального, в четверг должен состояться суд после задержания депутата.

Перед акцией 23 января, полиция задерживала депутата горсовета Сергея Бойко, его суд арестовал на 28 суток по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).