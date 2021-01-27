Троллейбус насмерть сбил парня в Иркутске. ВИДЕО 18+

Молодой человек перебегал дорогу в центре Иркутска. Водитель проезжающего троллейбуса не успел затормозить и сбил подростка насмерть, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным областного МВД, ДТП произошла в среду около 9.00 по местному времени (4.00 мск) на улице Седова. По предварительной информации, 18-летний парень переходил проезжую часть в неположенном месте.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что молодой человек пытается перебежать дорогу, но едущий троллейбус не успевает затормозить и сбивает парня. По данным полиции, он умер на месте.

Сейчас на месте происшествия работает ГИБДД и специалисты специализированного отдела по расследованию ДТП. Полицейские просят очевидцев позвонить и рассказать о происшествии подробнее.