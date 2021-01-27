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Троллейбус насмерть сбил парня в Иркутске. ВИДЕО 18+

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой человек перебегал дорогу в центре Иркутска. Водитель проезжающего троллейбуса не успел затормозить и сбил подростка насмерть, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным областного МВД, ДТП произошла в среду около 9.00 по местному времени (4.00 мск) на улице Седова. По предварительной информации, 18-летний парень переходил проезжую часть в неположенном месте.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что молодой человек пытается перебежать дорогу, но едущий троллейбус не успевает затормозить и сбивает парня. По данным полиции, он умер на месте.

Сейчас на месте происшествия работает ГИБДД и специалисты специализированного отдела по расследованию ДТП. Полицейские просят очевидцев позвонить и рассказать о происшествии подробнее.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

sib_man9

трудовые коллективы, альфарассказчик опосредованно все сделал что-бы их не существовало от слова совсем

Иркут 69

Не перед "чмом", а перед населением страны, избирателями и гражданами. Уясни разницу, Пашок 👆

Crom

То есть ты хочешь сказать что за этих паразитов голосовало больше 99% граждан. Да ты балабол однако.