Исчезнувшую под Новый год жительницу Новосибирска нашли под мостом

Жительница Новосибирска пропала после новогоднего
корпоратива. Ее нашли мертвой под мостом с травмами, характерными для падения с
высоты, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.
Родственники 43-летней Ирины С. обратились в полицию и к
волонтерам под Новый год с заявлением о пропаже женщины. После новогоднего
корпоратива, который проходил в районе Речного вокзала, она перестала выходить
на связь. В январе СУ СКР по Новосибирской области возбудило дело по статье «Убийство».
«Под мостом в районе Речного вокзала было обнаружено тело
пропавшей без признаков насильственной смерти с травмами, характерными при
падении с высоты. Расследование уголовного дело продолжается», – сказано в
сообщении следствия.