Исчезнувшую под Новый год жительницу Новосибирска нашли под мостом

Жительница Новосибирска пропала после новогоднего корпоратива. Ее нашли мертвой под мостом с травмами, характерными для падения с высоты, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

Родственники 43-летней Ирины С. обратились в полицию и к волонтерам под Новый год с заявлением о пропаже женщины. После новогоднего корпоратива, который проходил в районе Речного вокзала, она перестала выходить на связь. В январе СУ СКР по Новосибирской области возбудило дело по статье «Убийство».

«Под мостом в районе Речного вокзала было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти с травмами, характерными при падении с высоты. Расследование уголовного дело продолжается», – сказано в сообщении следствия.