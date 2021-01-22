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Исчезнувшую под Новый год жительницу Новосибирска нашли под мостом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Новосибирска пропала после новогоднего корпоратива. Ее нашли мертвой под мостом с травмами, характерными для падения с высоты, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

Родственники 43-летней Ирины С. обратились в полицию и к волонтерам под Новый год с заявлением о пропаже женщины. После новогоднего корпоратива, который проходил в районе Речного вокзала, она перестала выходить на связь. В январе СУ СКР по Новосибирской области возбудило дело по статье «Убийство».

«Под мостом в районе Речного вокзала было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти с травмами, характерными при падении с высоты. Расследование уголовного дело продолжается», – сказано в сообщении следствия.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

physx

А видео Навального, интересно тоже восхитило?😂

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!