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Экс-сотрудника МВД Тувы будут судить за поджигание подозреваемого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-начальник отделения уголовного розыска МВД по Кызылу предстанет перед судом за убийство 12-летней давности, он сжег мужчину, которого допрашивал по делу о краже, сообщает СУ СК РФ по Республике Тува.

В марте 2008 года на тот момент начальник отделения уголовного розыска МВД по Кызылу допрашивал задержанного по поводу кражи. Этого мужчину сотрудник правопорядка не знал. Но во время беседы у него возникло к допрашиваемому «неприязнь».

Вместе с подчиненным, он вывез мужчину в безлюдное место, затем облил бензином и поджег. А подчиненный нанес несколько ударов молотком по голове горевшему человеку. Тело погибшего завалили шинами, досками и подожгли.

Дело бывшего сотрудника МВД рассмотрит суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двадцати лет либо пожизненного срока. Соучастник преступления находится в розыске.

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Республика Тува #ЧП #Криминал
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