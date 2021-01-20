Экс-сотрудника МВД Тувы будут судить за поджигание подозреваемого

Экс-начальник отделения уголовного розыска МВД по Кызылу
предстанет перед судом за убийство 12-летней давности, он сжег мужчину,
которого допрашивал по делу о краже, сообщает СУ СК РФ по Республике Тува.
В марте 2008 года на тот момент начальник отделения
уголовного розыска МВД по Кызылу допрашивал задержанного по поводу кражи. Этого
мужчину сотрудник правопорядка не знал. Но во время беседы у него возникло к
допрашиваемому «неприязнь».
Вместе с подчиненным, он вывез мужчину в безлюдное место,
затем облил бензином и поджег. А подчиненный нанес несколько ударов молотком по
голове горевшему человеку. Тело погибшего завалили шинами, досками и подожгли.
Дело бывшего сотрудника МВД рассмотрит суд. Ему грозит
наказание в виде лишения свободы до двадцати лет либо пожизненного срока. Соучастник
преступления находится в розыске.