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Строительство высоток разрешили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Здания выше 51 метра разрешили строить в Томске, решение поддержало МЧС, сообщил во вторник спикер городской Думы Чингис Акатаев.

В конце прошлого года на рассмотрение Думы Томска вынесли проект, в котором предусматривалось увеличение максимальной высоты многоквартирных домов с 51 до 75 метров – примерно с 17 до 25 этажей. Депутаты планировали вернуть допустимую 51-этажную высоту.

«Этажность застройки окраин Томска во многом регулируется рынком: если люди не захотят жить в многоэтажках, они просто не станут покупать там квартиры. Соответственно, строители изменят проекты. Пока же в нашем городе – дефицит жилья. Любого. И эта проблема волнует многих томичей. В результате комитет оставил разрешение на строительство 75-метровых зданий в силе. Здравый смысл все же побеждает», – написал Акатаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании комитета по градостроительству во вторник представители МЧС заявили, что высотные дома гораздо безопаснее нынешних девятиэтажек. Основное сомнение, которое высказывали депутаты, касается именно пожарной безопасности.

«Однако для высотных домов существуют совершенно иные, более совершенные технологии и строгие нормы. Закон к строителям, возводящим такие многоэтажки, подходит гораздо суровее. Что и подтвердили нам эксперты-спасатели», – прокомментировал спикер.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕