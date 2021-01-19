Морозы отступят от Бурятии на неделе

Небольшой снег и потепление придут в Бурятию в ближайшие дни. В некоторых районах столбик термометра не опуститься ниже 3 градусов мороза, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

С понедельника в республике установилась неустойчивая погода. В течение недели по северу республике будет холодно, но в большинстве районов ожидается потепление. Со вторника в республике ожидается небольшой снег, ветер усилится до 13 метров в секунду.

В большинстве районов ночью 24-29 градусов мороза, местами 14-19, а по северу до минус 39. Днем по северным районам температура опустится до 28 градусов ниже нуля. В большинстве районов Бурятии минус 14-19 градусов, а местами столбик термометра не опустится ниже 3-8 градусов мороза.