Белоруссию лишили ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея перенесла матчи ЧМ-2021 из Минска. Решение принято из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.
Совет федерации воспользовался статьей в регламенте, которая позволяет отзывать чемпионат мира из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности и свободного передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ.
Руководство ИИХФ посчитало, что обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси невозможно на фоне протестов граждан, требующих пересмотра итогов президентских выборов в стране.
Новое место проведения турнира будет определено позднее. Еще одним организатором чемпионата является Латвия. ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Предполагается, что Латвия может стать единственной хозяйкой соревнований.
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