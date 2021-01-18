Белоруссию лишили ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея перенесла матчи ЧМ-2021 из Минска. Решение принято из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.

Совет федерации воспользовался статьей в регламенте, которая позволяет отзывать чемпионат мира из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности и свободного передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ.

Руководство ИИХФ посчитало, что обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси невозможно на фоне протестов граждан, требующих пересмотра итогов президентских выборов в стране.

Новое место проведения турнира будет определено позднее. Еще одним организатором чемпионата является Латвия. ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Предполагается, что Латвия может стать единственной хозяйкой соревнований.