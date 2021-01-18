Потепление придет в Забайкалье

Морозы отступят от Забайкальского края, в регион на неделе придет потепление — в ближайшие дни столбик термометра в некоторых районах не опустится ниже 6 градусов мороза, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В течение недели в крае установится погода с небольшим снегом, порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду. Во вторник ночью все еще будет холодно, в большинстве районов края ожидается до 35 градусов, а по северу до 45 градусов мороза.

Днем ожидается потепление. По северным районам до 28 градусов мороза, в большинстве районов от 14 до 19 градусов, а местами до 8 градусов ниже нуля. Тенденция к потеплению сохранится и в остальные дни. В среду днем потеплеет до 11 градусов, а местами до минус 6 градусов мороза.