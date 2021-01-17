Кузбасский врач спас девочку в небе над Атлантикой

Анестезиолог-реаниматолог из Кемерова Василий Жданов спас девочку, у которой развился анафилактический шок при перелете из Кубы в Москву, об инциденте врач рассказал в Instagram.

По словам медика, вскоре после взлета из аэропорта Кайо-Коко шестилетняя девочка пожаловалась на боль в ноге, родители дали ей половину таблетки пенталгина, но лучше не стало. Через час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания, психомоторное возбуждение).

«Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в. Через 10 минут от начала лечения — купирование одышки, улучшение самочувствия. Через 15 минут — ясное сознание, отсутствие одышки, сыпь побледнела, урежение ЧСС, ребенок уснул», — описал действия врач.

Он отметил, что в это время лайнер летел над Атлантическим океаном. По словам Жданова, хорошо сработали еще один врач, находившийся на борту, и его жена, которые набирали лекарства и ассистировали. Представители авиакомпании также вовремя принесли врачебную сумку и помогали врачам.