Эксперт рассказал, когда опасно заряжать телефон

Владельцам телефонов не стоит их заряжать, если батарея вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В случае выявления проблем с зарядкой телефона — например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут ни при чем», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Бывает, что к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго, говорит он.

Использование «неродной» зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором.

Рецепт в подобных случаях один — если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не стоит пытаться заряжать устройство. Лучше отнести его в ремонт, чтобы починить. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву, отметил эксперт.