Названы характеристики «идеального» смартфона

Популярный бенчмарк Antutu обнародовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе специалисты составили портрет «идеального» современного смартфона.

Так, типичная трубка конца 2020 года имеет экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2300x1080 пикселей. Оптимальный аппарат также располагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Две трети смартфонов работают на процессоре Qualcomm. MediaTek имеет долю примерно в 15%, немного уступают процессоры Samsung. При этом почти весь рынок представлен восьмиядерными процессорами.

Примерно 80% устройств на сегодня работают на операционной системе Android 10. Что касается новейшей версии Android 11, то пока ее имеют 4% смартфонов и планшетов. Остальные смартфоны продолжают работать на устаревших версиях ОС.