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Регионы Сибири сравнили по числу уехавших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 8 тысяч человек уехали из Омской области в 2020 году, это количество больше, чем в других регионах Сибири, сообщается в сборнике Росстата.

Омскую область с января по октябрь 2020 года покинули более 8 тысяч человек, это на 1,5 тысячи меньше, чем год назад, отметили статистики. На втором месте по числу уехавших — Иркутская область (более 5 тысяч человек). При этом год назад регион покинули только 2,1 тысячи человек.

В число регионов Сибири, из которых чаще уезжали, чем приезжали, вошли Бурятия, Забайкальский край, Кемеровская и Томская области, Алтайский край, Тува.

Населением приросли за этот период Республики Хакасия и Алтай, Новосибирская область и больше других — Красноярский край. Туда переехало почти 2 тысячи человек.

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