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Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Он объяснил это необходимостью изменений в работе исполнительной власти, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании в пятницу. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена. Но сейчас исполнительной власти нужны изменения.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — сообщил он.

По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, — это создание комфортных условий для работы и жизни, новых рабочих мест.

«Надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться», — сказал Цыденов.

Он добавил, что также остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания, по словам Алексея Цыденова, требует сфера образования и здравоохранения. Вся работа должна строится с учетом новых современных, цифровых методов.

До формирования нового состава правительства, министры и зампреды останутся на местах в должности исполняющих обязанности.

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нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

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Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?