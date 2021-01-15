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Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша», сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года постановил, что российские спортсмены два года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — со своим флагом и гимном.

«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша"», — цитирует Великую РИА Новости.

По ее словам, комиссия обсуждала несколько вариантов, «даже самые современные», но остановились большим количеством голосов на «Катюше».

Пока неизвестно, пойдет ли Международный олимпийский комитет на такую замену. «Если они у нас убрали гимн, значит, не дадут звучать и другой мелодии, которая ассоциируется с Россией», — высказалась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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