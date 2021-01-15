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Число киберпреступлений в России выросло в 20 раз

Источник:
ТАСС
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Уровень киберпреступности в России за последние семь лет вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться, сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться. Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — сказал Комарда в интервью ТАСС.

По его словам, действия киберпреступников становятся все более агрессивными. Они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность, что максимально осложняет сбор доказательств.

«Практически всегда при совершении киберпреступлений применяются методы цифровой конспирации: шифрование данных, в том числе с использованием специализированных программ для маскировки IP-адресов, выход в сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных, принадлежащих иным лицам, не осведомленным о таком использовании, и так далее», — пояснил Комарда.

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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?