Число киберпреступлений в России выросло в 20 раз

Уровень киберпреступности в России за последние семь лет вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться, сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться. Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — сказал Комарда в интервью ТАСС.

По его словам, действия киберпреступников становятся все более агрессивными. Они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность, что максимально осложняет сбор доказательств.

«Практически всегда при совершении киберпреступлений применяются методы цифровой конспирации: шифрование данных, в том числе с использованием специализированных программ для маскировки IP-адресов, выход в сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных, принадлежащих иным лицам, не осведомленным о таком использовании, и так далее», — пояснил Комарда.