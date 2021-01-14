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Российская нейросеть распознает COVID-19 по дыханию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Сбер» показал работу тестовой версии приложения, которое способно оценить вероятность заражения коронавирусом по кашлю, дыханию и голосу. Разработку представили специалисты лаборатории искусственного интеллекта.

Сначала приложение предложит пользователю выбрать имеющиеся у него симптомы заболевания из десяти вариантов — слабость, температура, кашель, диарея, сыпь, сухость языка, боль в горле, потеря обоняния, одышка или отсутствие симптомов.

После этого необходимо записать свой голос, дыхание и кашель. Нейросеть использует анализ спектрограмм трех полученных моделей звука, после чего сравнивает образцы с огромной базой данных, собранных в российских клиниках у пациентов с диагностированным COVID-19.

Для проверки записей и финального решения приложению потребуется всего несколько секунд. При этом разработчики предупреждают, что «диагноз» программы не может считаться официальным, он носит справочный характер.

Компания рассчитывает уже в ближайшее время выпустить специальное приложение для iPhone и смартфонов на Android, которое будет выполнять тестирование на COVID-19 по звукам. В ходе использования программы точность нейросети будет постоянно повышаться.

Тема: Распространение коронавируса
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